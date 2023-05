“Sind nicht weit weg“ DEB-Team zieht trotz verlorener WM-Generalprobe ein positives Fazit

Trotz der Niederlage zum Abschluss der WM-Vorbereitung fühlt sich das deutsche Eishockey-Nationalteam für den Turnier-Auftakt am Freitag im finnischen Tampere gegen Schweden gerüstet. „Wir sind nicht weit weg“, sagte Kapitän Moritz Müller nach dem 3:6 im abschließenden Testspiel gegen den späteren Gruppengegner USA am Dienstagabend in München. „Ich finde, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz den Spielverlauf widergespiegelt hat. Ich fand, dass wir viele gute Sachen gemacht haben, auf denen wir aufbauen können“, bilanzierte der Verteidiger der Kölner Haie.