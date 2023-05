Frankreich gewinnt in deutscher Gruppe Schweiz startet mit Kantersieg in die Eishockey-WM

Die Schweiz ist mit einem Kantersieg in die Eishockey-WM in Finnland und Lettland gestartet. Das Team um NHL-Stürmer Nino Niederreiter fegte in seinem Auftaktspiel der Vorrundengruppe B den Aufsteiger Slowenien mit 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) vom Eis. Vor 3260 Zuschauern in Riga war der Angreifer der Winnipeg Jets einmal erfolgreich, Denis Malgin von der Colorado Avalanche steuerte zwei Tore bei.