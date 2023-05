Der Sommer des DEG-Keepers Haukeland – erst WM, dann Lehrmeister in der Heimat

Doch Haukeland misst sich in diesem Sommer nicht nur mit dem Besten, er gibt auch von seinem Können und seinen Erfahrungen etwas weiter an den Nachwuchs in seiner Heimat. Vom 28. bis 30. Juli veranstaltet Haukeland mit Partnern ein Goalie-Camp im südnorwegischen Moss. 2800 norwegische Kronen (umgerechnet 242 Euro) kostet eine Teilnahme, und seit Montag ist die „Henrik Haukeland Goali School“ ausverkauft. „Es werden 16 Kids dabei sein. Das ist unsere Premiere mit dem Camp. Und wenn es gut angekommen wird, wollen wir es in den kommenden Jahren gerne ausbauen“, sagte Haukeland unserer Redaktion.