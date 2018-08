Pinguine starten Eistraining ohne Saponari

Krefeld Nicht nur der Amerikaner, auch der russische Angreifer Kirill Kabanov hat Probleme mit der Ausrüstung, die ihm auf dem Flug nach Düsseldorf abhanden gekommen ist. Doch er ist bei erste Eistraining dabei.

In der ersten halben Stunde tummelten sich dann auch gleich alle Spieler auf dem Eis, wobei die Sturmreihen immer wieder versuchten sich gegen ihre Abwehrkollegen durchzusetzen. Trainer Reid hatte die Angriffsreihen wie folgt zusammen gestellt: An der Seite von Daniel Pietta und Jordan Caron stürmte Neuzugang Kirill Kabanov. Chad Costello und Jacob Berglund spielten mit Greger Hanson. Matthias Trettenes hatte Martin Schymainski und Philip Riefers an seiner Seite. Den nominell vierten Sturm bildeten Adrian Grygiel, Tim Miller und Philipp Kuhnekath. Eine weitere Angriffsreihe stand mit Diego Hofland, Darren Mieszkowski und Louis Spitzner auf dem Eis.

Mit dabei waren auch Adam Kidewicz aus DNL-Team des KEV 81 und Edwin Schitz, der in Krefeld geboren wurde, beim KEV 81 das Eishockeyspielen erlernte, in den vergangenen beiden Jahren aber im Nachwuchsteam von RB Salzburg spielte. Der 18-Jährige hat in Deutschland in allen Nachwuchsnationalmannschaften gespielt und in der vergangenen Saison für Salzburg in 41 Spielen 17 Tore erzielt und 19 Vorlagen gegeben. „Wir wissen noch nicht, ob Edwin in der neuen Saison in der DNL oder in Herne spielt,“ sagte Matthias Roos zu dieser Personalie.