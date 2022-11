6:3-Sieg in Landshut Pinguine für harten Kampf belohnt

(JH) Die Krefeld Pinguine krönten am Freitagabend in Landshut ihre Serie von vier Auswärtsspielen in Folge mit einem 6:2-Erfolg. In einem umkämpften Spiel, in dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten, gewannen die Pinguine am Ende, weil sie ihre Torchancen besser verwerteten und im dreifachen Torschützen den Unterschiedsspieler auf dem Eis hatten. Am Sonntag empfangen die Schwarz-Gelben um 18.30 Uhr die Heilbronner Falken.