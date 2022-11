Krefeld Pinguine : Geduld der Fans geht langsam zu Ende

Noch ist nicht festzustellen, wohin die Richtung des neuen Trainers Peter Draisaitl hinführt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der neue Trainer Peter Draisaitl lässt keine Gelegenheit aus darauf hinzuweisen, dass er Zeit braucht, bis die Pinguine auf einem erfolgreicheren Weg kommen. Trotzdem durfte das Spiel bei Schlusslicht Bayreuth nicht verloren gehen.

Harsche Kritik mussten die Krefeld Pinguine in den sozialen Netzwerken von vielen ihrer Fans nach der 3:4-Niederlage n.V. bei den Bayreuth Tigers einstecken. Der Glaube, dass die Mannschaft den direkten Wiederaufstieg in die DEL schaffen kann, schwindet von Niederlage zu Niederlage. Jetzt sind es schon drei in Folge.

Die Mannschaft hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass auf fremdem Eis die Gegner bis in die Haarspitzen hinein motiviert sind und gerade mit einem Sieg gegen den DEL-Absteiger und Meisterschafts-Mitfavoriten Selbstvertrauen tanken wollen. Das galt am Dienstagabend besonders für die Tigers, die bis dahin noch kein Heimspiel gewonnen hatten. Entsprechend selbstbewusst trat ihr Trainer Marc Vorderbrüggen nach den zwei gewonnenen Punkten auch auf: „Bei fünf gegen fünf können wir jeden Gegner schlagen.“ Und das am Dienstag sogar mit einem dezimierten Team, sprich mit nur drei Reihen.

Auch am Dienstag in Bayreuth zeigte sich wieder, dass die Pinguine im Angriff zu sehr von ihrem 3M-Sturm abhängig sind. Dieses Trio sorgte im ersten Drittel durch zwei Überzahltreffer, wobei beim zweiten Tor Dennis Miller vollstreckte, für die 2:1-Führung. Das dritte Tor durch Nikita Krymskiy war ein Gastgeschenk der Bayreuther Defensivabteilung. Außer einem Pfostenschuss von Leon Niederberger gab es später von der Offensivabteilung der Pinguine nicht wirklich viel Gefährliches zu sehen.

Das Abwehrverhalten bleibt weiterhin das größere Problem der Krefelder. Immer wieder laden sie den Gegner dazu ein, ihren Torhüter unter Beschuss zunehmen. Trotz insgesamt starker Torwartleistungen von Henrik Hane, Sergei Belov und Matthias Bittner musste das Trio den Puck häufig passieren lassen, weil ihre Vorderleute bisher die drittmeisten Schüsse (592) der Liga zuließen. Für eine Mannschaft mit dem Anspruch, oben mitzuspielen zu wollen, ist das deutlich zu viel. Hane, der fünf Spiele absolviert und dabei nur zehn Tore kassierte, weist mit 93,4 Prozent die zweitbeste Fangquote der Liga auf. Und Belov steht ihm mit einer Quote von 92,1 Prozent nur wenig nach.

Dass einige Mannschaften in der Liga in ihrer Entwicklung deutlich weiter sind als die Pinguine und folglich noch eine Menge Arbeit vor dem Team liegt, das hatte Trainer Draisaitl gleich nach seinem Amtsantritt gesagt und um Zeit und Geduld gebeten. Doch die Geduld der Fans neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Die Mannschaft muss jetzt ganz schnell die Kurve kriegen und in den kommenden drei Auswärtsspielen beste Werbung für den nächsten Heimauftritt am 27. November gegen Heilbronn betreiben. Ansonsten dürften die Lücken auf den Rängen der Yayla-Arena schnell größer werden.