Krefeld Pinguine: Nur die Fans sind reif für den Aufstieg​

Analyse Krefeld Nach 17 Spielen in der DEL2 sind die Krefeld Pinguine als Absteiger aus der DEL auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Vom direkten Wiederaufstieg ist die Mannschaft derzeit noch weit entfernt. Ohne Verstärkungen kann das Ziel nicht erreicht werden.

TOR: Hier besteht auf den ersten Blick das geringste Problem. Abgesehen davon, dass Sergei Belov ohne Not eine Kontingentstelle besetzt, kann man mit den Leistungen des 29-jährigen Moskowiters leben. Sehr positiv wirkt sich auf dieser Position die Kooperation mit der Düsseldorfer EG aus. Besonders, wenn Hendrik Hane die notwendige Spielzeit erreicht und damit auch in den Play-offs eingesetzt werden kann. Mit Matthias Bittner steht ein Talent Gewehr bei Fuß, der für sein Alter schon sehr viel Ruhe und Sicherheit ausstrahlt.

Mit 3538 Besuchern im Schnitt nach neun Heimspielen führen die Pinguine die Zuschauer-Tabelle an. Der Ligadurchschnitt beträgt 2225 Besucher. Die Power-Play-Quote beträgt nur 13,5 Prozent (Ligaschnitt 23,5%). Die Mannschaft erzielte im Schnitt 3,18 Tore pro Spiel (Ligaschnitt 3,04) und kassierte 2,65 Gegentore pro Spiel (Ligaschnitt 3,04). In der Fairplayliste sind die Pinguine nach dem Kasselspiel von Platz eins auf sieben abgerutscht.

ABWEHR: Hier fehlt nach wie vor ein Spielmacher, der beim Puckbesitz im eigenen Drittel das Heft in die Hand nimmt. Gegen die stärkeren Gegner der Liga offenbarten die Verteidiger Schwächen. Unter dem neuen Trainer hat sich aber bis auf das Spiel in Kassel angedeutet, dass die Defensive kompakter und stabiler wird.

TRAINER: Peter Draisaitl ist spätestens am Wochenende in der DEL2 angekommen und wird sich so seine Gedanken über die Zusammenstellung seines Kaders machen. Wunderdinge kann man vom 56-Jährigen trotz seiner Erfahrung nicht erwarten. Seine Aussage, die Mannschaft sei noch nicht so weit wie Kassel, Kaufbeuren oder Nauheim ist zum einen kein gutes Zeugnis für seinen Vorgänger, zum anderen ein Hinweis für Sergey Saveljev, dass ohne Verstärkungen der Aufstieg nicht möglich ist. Die Deutschland-Cup-Pause kommt für den Chefcoach zum richtigen Zeitpunkt, um weiter an wichtigen Stellschrauben zu drehen. Besonders am bisher harmlosen Überzahlspiel muss kräftig gefeilt werden.