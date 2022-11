Vier Auswärtsspiele in Folge : Wie die Pinguine den Reisestress bewältigen wollen

Ob Philip Riefers und Sergei Belov in Bayreuth einen Treffer verhindern können, stand am Montag noch nicht fest. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Von Dienstag bis zum Freitag der kommenden Woche stehen für die Krefelder vier Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm. Trainer Draisaitl baut in Bayreuth wieder auf den 3M-Sturm. Riefers wird wahrscheinlich geschont.

Als Peter Draisaitl am Montagmorgen zum ersten Mal als Trainer der Pinguine seine Spieler aufs Eis der Rheinlandhalle bat, erinnerte er sich zwangsläufig an viele Duelle, die er als Spieler der Kölner Haie gegen den KEV in der „alten Dame“ erlebt hat. „Das waren tolle Zeiten hier“, sagte er nach der 90-minütigen Übungseinheit vor dem Auswärtsspiel am Dienstag um 20 Uhr beim Tabellenletzten Bayreuth Tigers.

Die Deutschland-Cup-Pause nutzt der Coach in erster Linie dazu, Kraft und Kondition der Spieler auf Vordermann zu bringen: „Die Bedingungen in Duisburg waren nicht optimal. Bei den drei Einheiten dort, die von den Bedingungen nicht optimal waren, haben wir ohne Körperkontakt viel Schlittschuh gelaufen. Die Jungs waren gut drauf, die Energie war da. Ich denke, wir sind für die kommenden Spiele bereit.“ Das war am Montag beim Training deutlich zu sehen. Das Tempo war bei den verschiedenen Übungen sehr hoch. Am System will er noch länger feilen: „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie ist in der Lage, meine Informationen aufs Eis zu bringen. Es gibt einige Sachen, die ich mit der Truppe noch voranbringen möchte, das braucht seine Zeit, aber da werden wir hinkommen.“

Info Ein Wiedersehen mit einigen Ex-Pinguinen Ein Wiedersehen gibt es am Dienstagabend in Bayreuth mit drei Ex-Pinguinen und einem ehemaligen Spieler des KEV 81. Die Angreifer Travis Ewanyk, Mike Mieszkowski und Christian Kretschmann trugen alle bereits den schwarz-gelben DEL-Frack und Verteidiger Leon Schuster spielte von 2020 bis 2022 in der Oberliga für den KEV 81. Alle dürften zusätzlich motiviert sein.

Ob er dafür neues Personal bekommt, steht nach wie vor nicht fest. Er habe am Wochenende mit Sergey Saveljev telefoniert: „Wir haben ein Ziel vor Augen und werden das weiter in Ruhe besprechen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die nächsten Spiele.“

Durch die Sperre von einem Spiel für Nikita Shatsky nach seiner Matchstrafe aus dem Spiel in Kassel muss Draisaitl seine Sturmreihen etwas umbauen. Festgelegt hat er sich bereits, dass der 3M-Sturm (Mouillierat/Magwood/Müller) den Tigers die Krallen ziehen soll. „Ansonsten gibt es noch einige Fragezeichen. Es wird sich erst am Spieltag entscheiden, wer dabei sein kann“ erklärte der Coach. Verteidiger Philip Riefers trainierte am Montag zwar mit, doch wahrscheinlich wird ihm der Trainer noch eine Pause gönnen: „Er konnte zwei Wochen nicht trainieren und braucht noch einige Trainingseinheiten.“ Auch Torwart Sergei Belov fühle sich nicht hundertprozentig wohl. Daher könnte erneut Hendrik Hane von der DEG ausgeliehen werden.

Kapitän Alexander Weiß ist nach dem Training während der Pause zuversichtlich, dass die Mannschaft konditionell für die vier Auswärtsspiele in Folge gerüstet ist: „Der Trainer hat uns gesagt, dass wir die anderen Teams nicht nur vom Talent her dominieren können, sondern auch mit harter Arbeit. Er hat gesehen, dass wir dazu die Beine nicht hatten. Darum waren die Tage auch hart.“ Zum Reisestress bei vier Gastspielen in Folge sagte er: „Das ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wir haben ja einen guten Bus.“