2:1-Auswärtssieg : Pinguine folgen den Worten des Trainers

Krefeld Die Krefelder zeigten sich am Freitag im Auswärtsspiel bei den Ravensburger Towerstars kämpferisch und spielerisch von einer besseren Seite und gewannen verdient mit 2:1. Torwart Sergei Belov war der Mann des Abends.

Die klaren Worte von Trainer Peter Draisaitl nach der Niederlage bei Schlusslicht Bayreuth fielen am späten Freitagabend 350 Kilometer südlicher auf dem Eis in Ravensburg auf fruchtbaren Boden. Obwohl die Pinguine mit einem stark dezimierten Team antreten mussten, feierten sie vor 2803 Zuschauern einen verdienten 2:1-Erfolg. Wie vom Trainer gefordert, zeigten die Krefelder eine deutlich bessere Körperstrache und ein stärkeres Zweikampfverhalten. Mit einer besseren Chancenauswertung hätten sie das Match vorzeitig für sich entscheiden können. Entscheidend war das tadellose Unterzahlspiel gegen die beste Überzahl der Liga. Leider wurde Torwart Sergei Belov für seine starke Leistung nicht mit seinem zweiten Shut-out der Saison belohnt.

Nicht wie ursprünglich geplant um 8.30 Uhr, sondern erst gegen 9 Uhr machten sich die Pinguine per Bus auf den Weg nach Ravensburg. Das Team steckte auf der Anreise in Pforzheim in einem längeren Stau und auch in der Nähe von Ulm herrschte zähflüssiger Verkehr. Dennoch traf die Mannschaft pünktlich gegen 17.45 an der CHG-Arena in Ravensburg ein. Dort regnete es leicht, und das Thermometer zeigte sechs Grad, als die Mannschaft aus dem Bus stieg.