Pläne für die Sanierung der Tribünenanlage vorgestellt : Zwei Varianten für die Hubert-Houben-Kampfbahn

Die Tribüne der Hubert-Houben-Kampfbahn wird unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld „Die Hubert-Houben-Kampfbahn ist eine der schönsten Sportanlagen in Krefeld. Mit unserem Sanierungsprogramm werden wir sie zukunftsfit machen“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Die letzte Entscheidung trifft 2023 der Rat.

Die Sanierung der Hubert-Houben-Kampfbahn am Appellweg geht in die nächste Phase: Im letzten von drei Workshops hat das Sportamt mit dem Landschafts-Architekturbüro Stanka und dem Architekturbüro Mengden jetzt zwei künftige Ausbauvarianten für das Sportareal vorgestellt. In beiden Varianten sind Kunstrasen-Fußballplätze vorgesehen. Auch die Bedingungen für die Leichtathletik sollen am Standort erheblich verbessert werden. Außerdem wurden die Pläne für die Sanierung der Tribünenanlage vorgestellt.

Der Verein KTSV Preussen, die Schulen als Nutzergruppen, Vertreter aus der Bezirkspolitik sowie der Bürgerverein Kliedbruch hatten bei dem dritten Workshop-Termin Gelegenheit, sich zum Stand der Vorplanung zur äußern. Beide Ausbauvarianten wurden mit viel Zustimmung aufgenommen. Im nächsten Schritt werden diese in der Bezirksvertretung Nord am 13. Dezember (17 Uhr, Raphaelsheim) der Politik präsentiert. Nach der Präsentation im Sportausschuss wird sich schließlich der Rat im kommenden Jahr für eine der Ausbauvarianten entscheiden. Die Sportverwaltung wird zu den politischen Sitzungen eine Vorlage erarbeiten und beide Varianten vorstellen. Das Feedback aus der Nutzerschaft in den drei zurückliegenden Workshops wird in die Vorlage eingearbeitet.

Info Instandhaltung und Sanierungsmaßnahmen Bezüglich der Bestandsgebäude wie Vereinsheim und Tribüne ist das Zentrale Gebäudemanagement mit den Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beauftragt. Diese werden aktuell anhand der Gebäudezustände festgelegt. Derzeit sind im Haushalt 3,5 Millionen Euro für die Maßnahmen vorgesehen, eventuelle Mehrausgaben müssten zusätzlich eingestellt werden.

„Die Hubert-Houben-Kampfbahn ist eine der schönsten Sportanlagen, die wir in Krefeld haben. Mit unserem Sanierungsprogramm werden wir sie zukunftsfit machen, so wie viele andere Sportanlagen in Krefeld auch. Ganz bewusst investieren wir in den nächsten Jahren rund 25 Millionen Euro in unsere Krefelder Sportlandschaft und verbessern damit die Infrastruktur für die Sportlerinnen und Sportler sehr deutlich“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Stadtdirektor Markus Schön betont, dass auch der jetzige Tennenplatz Teil der Sanierungsplanung bleibe und in beiden Varianten zum Kunstrasenspielfeld werde. „Obwohl diese Fläche im Stadtteil Kliedbruch sicherlich sehr begehrt ist, bleibt somit dieses Areal für den Sport erhalten. Das ist für Krefeld eine sehr gute Botschaft.“

Bezüglich der Bestandsgebäude ist das Gebäudemanagement mit den notwendigen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beauftragt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Zum Bestand der aktuellen Hubert-Houben-Kampfbahn gehören ein Naturrasenplatz als Hauptspielfeld ohne Flutlicht, eine Weitsprung-, Hochsprung-, Kugelstoßanlage sowie eine Wettkampfbahn mit Tennenbelag im Norden. Südlich des Appellwegs schließt sich das Tennen-Großspielfeld mit Flutlichtanlage an. Ferner gehören zum Sportgelände die Tribünenanlage mit Vereinsheim sowie die Einfriedung, die alle als Denkmal besonders geschützt sind. Die Nutzung der Anlage war bisher beeinträchtigt, weil der Naturrasenplatz kein Flutlicht hat und der Tennenplatz sanierungsbedürftig ist. Landschaftsarchitekt Florian Stanka stellte im dritten Workshop die beiden Ausbauvarianten für die Hubert-Houben-Kampfbahn vor.

Variante 1 sieht eine Wettkampfbahn des Typs C vor. Geplant ist in dieser Variante, dass der große Naturrasenplatz zu einem Kunststoff-Rasen-Großspielfeld wird, umgeben von einer Kunststofflaufbahn mit vier Rundlaufbahnen und sechs Kurzstreckenbahnen. Im östlichen Bereich würde dort eine Weitsprunggrube platziert, im westlichen Bereich eine Hochsprunganlage. Der Platz soll mit einer LED-Flutlichtanlage ausgestattet werden. Im Bereich des jetzigen Tennen-Großspielfeldes wiederum würde ein weiteres Kunstrasen-Kleinspielfeld mit einer Größe von 50 mal 62 Metern entstehen. Eine Nutzung des Kunstrasen-Kleinspielfeldes wäre für die Fußballer bis zur D-Jugend möglich. Hinzu kämen dort eine multifunktionale Kunststoff-Anlauf-/Freifläche und – optional – eine weitere Weitsprunggrube im Süden. Der Bereich der Wurfanlage soll künftig für verschiedene Sport- und Bewegungsangebote zur Verfügung stehen. Eine Ausstattung mit Equipment-Containern soll auf dem gesamten Gelände vielfältige Nutzung, sowohl vereinsgebunden als auch ungebunden ermöglichen.

Die Planvariante 2 sieht vor, dass der Naturrasen als Großspielfeld mit einer Fläche von 68 mal 105 Metern als Rasenplatz bestehen bleibt. Es entstünde eine Wettkampfbahn des Typs C mit vier Rundlaufbahnen aus Kunststoff, sechs Kurzstreckenbahnen, dazu im Osten eine Weitsprunggrube und westlich des Hauptspielfeldes eine Hochsprunganlage. Installiert würde auch eine Acht-Mast-Flutlichtanlage. Die Wurfanlage würde hier in die Naturrasen-Fläche integriert. Der heutige Tennenplatz würde zum Kunststoffrasen-Großspielfeld mit einer Fläche von 60 mal 100 Metern und erhielte eine Sechs-Mast-Flutlichtanlage. Auch eine multifunktionale Kunststoff-Freifläche würde entstehen. In beiden Ausbauvarianten sollen Spielplätze, Kleinspielfelder und Boule-Bahnen für das Quartier realisiert werden.