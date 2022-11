1:1 gegen Schalke : Borussias U23 macht Olschowsky kein Extra-Geschenk

Conor Noß traf zum zwischenzeitlichen 1:0. Foto: Päffgen/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussias U23 hat am Freitag den fünften Sieg in Folge verpasst. Im Regionalliga-Topspiel gegen Schalkes U23 gab es ein 1:1. Torwart Jan Olschowsky durfte sich jedoch über ein anderes Geburtstagsgeschenk freuen.

Ein Geburtstagsgeschenk hatte Jan Olschowsky ereilt, als er beim Warmmachen auf dem Rasen des Rheydter Grenzlandstadions stand. Der nun 21-Jährige ist Borussias „Spieler des Monats“, bei den Profis wohlgemerkt. Nach seiner starken Leistung im letzten Spiel des Jahres beim 4:2 gegen Borussia Dortmund war die Wahl beinahe ein Selbstläufer. Doch am Freitag stand für Olschowsky ein interessantes Kontrastprogramm an: Erstmals seit fünf Wochen hütete er wieder das Tor der U23 in der Regionalliga West.

Für Gladbachs zweite Mannschaft ist das Jahr noch lange nicht zu Ende, zum Hinrundenabschluss gab es ein 1:1 gegen Schalkes U23. Ein weiteres Geschenk für Olschowsky gab es nicht, sein Team verpasste den fünften Sieg in Folge, hat aber von den vergangenen 14 Partien nur eine verloren.

Die Schalker ließen zunächst besser den Ball laufen und waren präsenter in der gegnerischen Hälfte. Doch Zwingendes ließ Borussias Defensive um Abwehrchef und Kapitän Michel Lieder kaum zu. Dafür gaben die Gäste im Mittelfeld nach Ballverlusten viel Platz preis, wie sich bereits in der fünften Minute zeigte. Per Lockl übte stark Druck aus, Rocco Reitz schaltete schnell und fand Conor Noß mit seinem Schnittstellenpass. Der 21-Jährige verlud Keeper Justin Heekeren und traf in die rechte Ecke – ein wenig Genugtuung für Noß, der bei den Profis bislang unter Daniel Farke nicht zum Einsatz kam.

Olschowsky erledigte derweil seinen Job im Tor und vor dem Tor aufmerksam, einmal klärte er weit vor dem eigenen Strafraum per Kopf. Abschlüsse der Schalker musste er kaum entschärfen, bei einer Direktabnahme hatten die Borussen allerdings Glück, dass der Ball knapp am rechten Pfosten vorbeiging. Die Viertelstunde vor der Pause war von Nickligkeiten und Fouls geprägt. In dieser Phase war Gladbach besser, aber der Offensivreihe um Noß, Torben Müsel, Steffen Meuer und Semir Telalovic fehlte im Zusammenspiel mitunter die Zielstrebigkeit.

In der Viertelstunde nach der Pause war das Spiel nicht minder lebhaft. Schalkes Andreas Ivan brachte Olschowsky aus der Distanz zum Fliegen, bei einem misslungenen Abspiel hatte Gladbachs Keeper Glück, dass der Gegner zu überrascht war. Auf der Gegenseite probierte es Telalovic sehenswert per Volley und Reitz nach einer Ecke aus 18 Metern. Dann hatte Meuer nach einem sehenswerten Angriff über Müsel und Phil Kemper eine Top-Chance. Doch Heekeren parierte genau wie nach der anschließenden Ecke gegen Müsel stark. Fast im Gegenzug ließ Lockl gleich mehrere Gelegenheiten für ein taktisches Foul verstreichen, Ivan kam zum Abschluss und erzielte den Ausgleich.

Beide Teams wollten den Sieg, die Partie ging auf jeden Fall als Regionalliga-Topspiel durch. Gladbachs beste Möglichkeit ließ Telalovic liegen, als sein erster Kontakt nach starkem Zuspiel von Meuer misslang.