Stadtradeln in Krefeld : 2.443 Radler fahren 558.486 KM für Krefeld

Die Stadtradler mit Bürgermeisterin Gisela Klaer (vorne in der Mitte) vor dem Krefelder Rathaus. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Gewinner des „Stadtradelns“ wurden im neu gestalteten Foyer des Rathauses durch Bürgermeisterin Gisela Klaer geehrt. Auszeichnung durch den ADFC für den bewachten Fahrradparkplatz Königstraße.

Zahlreiche Gewinner des „Stadtradelns“ sind im neu gestalteten Foyer des Rathauses durch Bürgermeisterin Gisela Klaer geehrt worden. Die Verwaltung wollte mit dem kleinen – musikalisch begleiteten – Festakt einen Dank an die engagierten Radler aussprechen, die Krefeld in diesem Jahr zu einem neuen Rekord gestrampelt haben. Gisela Klaer würdigte in ihrer Rede die Leistung aller Teilnehmer, an dem sich zahlreiche Kommunen in Deutschland beteiligen. Radfahrer waren beim Stadtradeln drei Wochen aufgerufen, möglichst viele Kilometer für ihre Kommune zu erradeln. Parallel gab es auch einen internen Wettbewerb in jeder Kommune um den Radfahrer, das Team oder die Familie mit den meisten gefahrenen Kilometern. Bürgermeisterin Gisela Klaer betonte, dass die 2.443 Teilnehmer in Krefeld ein starkes Bekenntnis für Radmobilität und Klimaschutz gezeigt hätten. Mit 558.486 gefahrenen Kilometern sind sie dabei mehr geradelt als je zuvor bei diesem Wettbewerb. Im deutschlandweiten Vergleich liegt Krefeld derzeit auf dem 26. Rang – bei insgesamt 379 teilnehmenden Kommunen. Ein „starkes Ergebnis“ sei die Beteiligung schon jetzt, betonte Gisela Klaer und setzt darauf, dass sich noch mehr Krefelder in den kommenden Jahren anmelden. Und: Der bewachte Fahrradparkplatz in der Innenstadt ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als „Fahrradprojekt des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. Andreas Domanski vom ADFC übergab beim Festakt den Preis an die Stabstelle Innenstadt und die Diakonie als gemeinsame Beteiligte.

Das Projekt war in Kooperation mit der Radstation der Diakonie und dem ADFC entstanden. Bürger haben in Krefeld seit einigen Monaten die Möglichkeit, an den Samstagen in der City ihr Fahrrad sicher abzustellen – am 18. Juni startete das Projekt zu „Kultur findet Stadt“. Verwaltungsmitarbeiterin Christiane Gabbert konnte bei der Ehrung verkünden, dass für die Winterzeit nun ein Ladenlokal an der Königstraße 109 als Standort für die Aktion dient. Das Abstellen ist kostenlos möglich, eine Spende für das Personal vor Ort wird erbeten. Erstmals wird das Abstellen an der Königstraße 109 beim Einkaufen bei Kerzenschein am 19. November von 10 bis 20 Uhr möglich sein, dann an allen Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag, 11. Dezember. Michael Hülsmann als Krefelder Fahrradbeauftragter bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Für Hülsmann war es das letzte Stadtradeln als Organisator vor seinem Ruhestand.