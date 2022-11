2:3-Niederlage : Krefeld Pinguine ohne Müller zu harmlos

Krefeld Krefelds Toptorjäger musste beim Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren nach dem Warm-Up passen und wurde auf dem Eis schmerzlich vermisst. Vor 3792 Zuschauern unterlagen die Schwarz-Gelben dem Tabellenführer mit 2:3.

Wie wichtig Marcel Müller für die Pinguine ist, zeigte sich im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus dem Allgäu . Nach dem Warmmachen musste der Toptorjäger passen und wurde auf dem Eis schmerzlich vermisst. Den Krefeldern fehlte es besonders im ersten Drittel an offensiven Aktionen. Mit Kampf und einem starken Torwart Sergei Belov im Rücken, der seinem Team bis Spielende eine Siegchance bot, stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage. Am Ende verließen die Kaufbeurer mit einem nicht unverdienten 3:2-Erfolg den Niederrhein. Für die Pinguine geht es nun Sonntag zum nächsten Topspiel nach Kassel . Es besteht eine kleine Chance, dass Müller wieder dabei sein kann.

Die Gäste aus dem Allgäu, die in ihren Trikots an viele Duelle gegen den KEV aus guten alten Zeiten erinnerten, waren in Bestbesetzung angereist. Sie hatten nach drei Minuten die erste Großchance des Spiels, die Kapitän Spurgeon am langen Pfosten leichtsinnig vergab. Kaufbeuren blieb bis zur Pause das aktivere Team und hatte bei der ersten Krefelder Überzahl keine Mühe, das Tor von Fießinger sauber zu halten. Aber auch die Pinguine hielten sich bei ihrer ersten Unterzahl schadlos. Die Gäste beendeten die ersten 20 Minuten mit der zweiten Großchance des Spiels. Dabei verhinderte Torwart Sergei Belov bei einem Solo von Lehtonen das 0:1.