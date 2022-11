Nach Sieg in Dresden Riefers sieht die Pinguine auf dem richtigen Weg

Auch Verteidiger Philip Riefers, der zunächst im Sturm aufgelaufen war, half in der Schlussphase hinten mit aus. „Mal im Sturm auszuhelfen, das mache ich gerne. Das war in allen Klubs so und das macht mir nichts aus. Ich habe damit schon viel Erfahrung! Ich brauche nicht lange, um das umsetzten. Wenn ich im Spiel vom Sturm in die Abwehr wechsele, braucht man ein oder zwei Wechsel, dann ist das auch kein Problem“, sagte er am Mittwoch. Zum Auftritt in Dresden sagte er: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben das aber nicht wie geplant 60 Minuten durchgezogen. Wir sind aber auf dem richtigen Weg, und es geht in die richtige Richtung. Wir müssen noch daran arbeiten, dass wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen.“