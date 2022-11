3:2-Auswärtssieg in Dresden Starke Unterzahl rettet die Pinguine

Auch in Dresden kommt der Dienstag bei den Fans nicht so gut an. Denn anders als beim ersten Gastspiel der Pinguine waren die Ränge deutlich dünner besetzt. Vom Niederrhein hatten sich 15 KEV-Fans auf den Weg an die Elbe gemacht. Die standen gerade auf der Tribüne, da erzielte Zach Magwood schon die Führung. Marcel Müller hatte sich hinter dem Tor bei einem Zweikampf durchgesetzt und schön aufgelegt. In Überzahl verpassten die Gäste das 2:0. Dafür sorgte in der siebten Minute Mike Fischer bei einem Gedränge vor dem Eislöwenkäfig.