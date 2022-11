Krefeld Pinguine : Sergei Belov lässt die Kritik verstummen

Hier verhinderte Sergei Belov beim Spiel in Ravensburg gegen Marvin Feigl einen Gegentreffer. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Wolf

Krefeld Der Torwart der Krefeld Pinguine war beim Sieg in Ravensburg erneut ein starker Rückhalt. Zum Spiel bei den Eislöwen Dresden reist das Team ersten am Dienstag. Weitere Spieler vom Grippevirus erwischt.

(JH/hgs) Die Krefeld Pinguine kehrten am frühen Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr von ihrem Auswärtsspiel bei den Ravensburg Tower-Stars zurück. Im Gepäck hatten sie einen wichtigen 2:1 (1:0,0:0,1:0)-Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten um einen der vorderen Plätze in der DEL 2. „Das war eines unserer besten Saisonspiele“, sagte Alexander Weiß am Samstag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Kapitän war neben dem erneut sehr starken Torwart Sergei Belov und dem 3M-Sturm vor allem kämpferisch einer der stärksten Spieler beim Auftritt der Schwarz-Gelben in der Spielestadt. Weiß war sich für nichts zu schade, warf sich mehrfach in die Schüsse der Gastgeber und verhinderte damit die eine oder andere gefährliche Situation vor Belov. „50 Minuten waren wir die dominierende Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir haben gegen ein Spitzenteam alles dafür getan, um das Spiel zu gewinnen. Wichtig war es, viele Schüsse zu blocken.“

Den Schlüssel für den Erfolg sah er in der starken Defensive und in der guten Torwartleistung: „Sergei hat sehr gut gehalten. Schade, dass er durch den späten Gegentreffer seinen zweiten Shut-out verpasste. In Unterzahl haben wir kaum etwas zugelassen.“ Belov ließ erneut die immer noch von einigen Fans geäußerte Kritik an seinen Leistungen weiter verstummen.

Und auf ihr Überzahlspiel konnten sich die Pinguine in Ravensburg auch verlassen. Da war es aber diesmal nicht der 3M-Sturm der zuschlug, sondern eine durch die Personalnot komplett neuformierte Reihe. Weiß und der zum Stürmer umfunktionierte Abwehrspieler Philip Riefers hatten vorbereitet und Nikita Shatsky staubte ab. Der Angreifer sagte nach dem Spiel: „Es ist schön, nach langer Zeit ein Tor erzielt zu haben. Für mich ist das aber zweitrangig, ich freue mich über die Teamleistung. Wir haben uns den Sieg erkämpft und die drei Punkte verdient. Das Tor ist ein toller Bonus“.

Shatsky bekam wie auch die anderen Angreifer wegen des kleinen Kaders sehr viel Eiszeit. Kapitän Weiß sagte dazu: „Mit drei Reihen zu spielen, das ist für uns kein Problem, wir haben im Sommer alle gut trainiert und sind in der Lage, das mal so durchzuziehen. Klar ist aber auch, dass Ravensburg deshalb in den letzten zehn Minuten etwas aufkam. Auf Dauer, wenn es in Richtung Play-offs geht, ist es schon besser, mit vier Reihen zu spielen.“