Eishockey in der DEL : Adler Mannheim machen Druck auf München

Titelverteidiger Adler Mannheim hat den Abstand zur Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder verkürzt. Am Tag nach der Rücktrittsankündigung von Kapitän Marcel Goc gewann der Meister mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers und rückte bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Red Bull München heran. Der Tabellenführer kann den alten Vorsprung auf die Adler am Freitag bei den Iserlohn Roosters aber wieder herstellen.