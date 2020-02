Freitag Heimspiel gegen Berlin : Abschiedstour der Pinguine startet mit Retterparty

Die Mannschaft der Krefeld Pinguine. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Freitag wird ein stimmungsvolles Heimspiel gegen Berlin erwartet. Das Motto am Valentinstag lautet „Heimatliebe“.

Es ist jetzt schon fünf Jahre her, dass sich die Fans der Krefeld Pinguine während der Länderspiel-Pause im Februar auf den Endspurt der Hauptrunde und die anschließenden Play-offs freuen konnten. Damals verteidigten die Schwarz-Gelben in den restlichen acht Spielen mit fünf Siegen Platz zehn (76 Punkte) und mussten sich anschließend in der Pre-Play-off-Serie Wolfsburg mit 1:2 geschlagen geben. Im Spiel drei in der Autostadt hielt die Mannschaft bis zur 55.Minute durch Treffer von Daniel Pietta und Mike Mieszkowski das 2:2, ehe Tyler Haskins den Siegtreffer für die Grizzlys erzielte.

Jetzt steuern die Pinguine nach der Länderspielpause auf der Zielgeraden einem traurigen Jubiläum entgegen. Denn sie werden am Ende der Hauptrunde zum fünften Mal in Folge den Saisonhöhepunkt verpassen. 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten Augsburg, der auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat, sind in den verbleibenden neun Duellen nur noch rein theoretisch aufzuholen. Fünfmal geht es noch gegen Teams aus den Top-Sechs der Tabelle. Da glauben selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr an ein Wunder.

Info Donnerstag Hockey-Talk bei Mo`s Fantreff Die Pinguine Supporters laden am Donnerstag alle interessierten Fans zu ihrem halbjährlichen Hockey–Talk ein. Die Veranstaltung findet um 19.36 Uhr bei Mo`s Fantreff hinter der Yayla-Arena statt. Als Gäste haben bereits Dirk Wellen, Frank Wimmers, Matthias Roos, Pierre Beaulieu, Jussi Rynnäs und Dirk Plaßmann (SPD) zugesagt. Als Moderatoren sind Lucky Lang, Rolf Frangen und Danny Pabst dabei.

Der Frust der Fans hält sich diesmal allerdings in Grenzen. Dafür war die nervenaufreibende Auseinandersetzung innerhalb der GmbH und die damit verbundene Angst um die Zukunft des DEL-Standortes zu groß. Es überwiegt nicht nur in Krefeld die Freude, dass die Pinguine als Gründungsmitglied der Liga erhalten bleiben. Bis zum kommenden Samstag muss die KEV-Pinguine Eishockey GmbH die Lizenz für die neue Saison beantragen und dafür bei der DEL eine Bürgschaft in Höhe von 100.000 Euro hinterlegen oder den Betrag auf das DEL-Konto überweisen. „Wir sind dabei festzulegen, für welche Lösung wir uns entscheiden“, sagte Geschäftsführer Matthias Roos, der am Dienstagfrüh von einen Kurztrip aus New York nach Krefeld zurückkehrte. Am Samstag endet in der Liga auch die Wechselfrist. Roos erklärte, dass es mittlerweile für acht Spieler der Pinguine Anfragen vorliegen: „Ich gehe weiter davon aus, dass wir keinen Spieler abgeben.“

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Infos Die Chronik des Dramas.

Auch die Anhänger der Eisbären Berlin sind froh, dass ihre Freundschaft mit den KEV-Fans in der höchsten deutschen Klasse bestehen bleiben kann. Und ausgerechnet zum ersten Heimspiel nach der Rettung der Pinguine ist das Team von der Spree am Freitag in der Yayla-Arena zu Gast. Einen idealeren Gegner hätte sich der Regisseur für das Krefelder Zukunfts-Drama nicht aussuchen können.