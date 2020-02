Hüftoperation : Pinguine-Torwart Rynnäs droht vorzeitiges Saisonende

Pinguine-Torwart Jussi Rynnäs. Foto: ISPFD/ISPFD/IPD

Krefeld Der finnische Torwart der Krefeld Pinguine muss sich wahrscheinlich einer Hüftoperation unterziehen. Stürmer Kai Hospelt ist wieder im Kader. Für das Heimspiel am Freitag gegen Berlin sind erst 3500 Karten verkauft worden.

Als am Dienstag in Österreich gemeldet wurde, dass Jussi Rynnäs wohl kurzfristig zum EBEL-Club Klagenfurter AC wechseln soll, waren viele KEV-Fans enttäuscht. Schließlich hat der sympathische Finne in Krefeld schnell die Herzen der Fans erobert. Doch aus dem Wechsel in die Alpenrepublik wird wohl aus zwei Gründen nichts. „Es gab bisher weder mit ihm, seinem Berater oder dem Verein ein Gespräch über einen möglichen Wechsel“, sagte Matthias Roos am Mittwoch. Allerdings dürften sich die Kärntener bis zum Ende der Transferfrist (15.2.) gar keine Hoffnungen mehr machen. Denn Rynnäs leidet unter einer Hüftverletzung. Am Dienstag suchte er einen Spezialisten auf. Nach Informationen unserer Zeitung muss er operiert werden. Ob sofort oder erst nach Saisonende steht noch nicht fest. „Wir müssen an seine Karriere denken und sehen, ob er diese Saison noch zum Einsatz kommen soll“, sagte Pierre Beaulieu. Der Coach erklärte, dass er vor zwei Wochen von den Klagenfurtern angerufen worden ist, die natürlich auch vom möglichen Aus der Pinguine gehört haben. Durch die drohende OP dürften Vereine, die den 32-Jährigen gerne verpflichten würden, zunächst abwarten. Vielleicht steigen dadurch die Chancen der Pinguine, dass ihre Nummer eins den Vertrag verlängert.

Jetzt wird wahrscheinlich Oskar Östlund in den verbleibenden neun Punktspielen der Hauptrunde im Tor der Pinguine stehen. Der Schwede, der am Dienstag 28 Jahre alt geworden ist, kann jetzt beweisen, dass seine sehr guten Leistungen in den Spielen gegen Köln und Augsburg keine Eintagsfliegen waren. Seine Vorderleute schenken ihm jedenfalls das volle Vertrauen.

Info Pinguine unterstützen Benefizspiel in Grefrath Am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, findet auf dem Grefrather Eis ein Benefizspiel zu Gunsten der Kita „Villa Kunterbund“ statt. Dabei trifft das Landesliga-Team der Grefrather EG auf eine Prominentenauswahl, zu der auch die Ex-Pinguine Christian Ehrhoff, Herberts Vasiljevs und Roland Verwey gehören. Zwei Tage vorher sind die Pinguine zwischen 17 und 19 Uhr im Eisstadion an der Niers zu einer Autogrammstunde zu Gast und gehen anschließend mit Fans aufs Eis.

Am Mittwoch beim Training waren bis auf Rynnäs zwei Torhüter und 21 Spieler auf dem Eis. Bis auf Justin Hodgman, stehen alle für die beiden Spiele am Freitag in der Yayla-Arena gegen die Eisbären Berlin und am Sonntag im kleinen Westderby in Iserlohn zur Verfügung. Damit steht Kai Hospelt nach seinem Fußbruch vor einem Comeback. Ob der Coach sechs Verteidiger und 13 Stürmer oder sieben Verteidiger und zwölf Stürmer aufbietet, will er nach dem Abschlusstraining entscheiden.