1:0 gegen die Augsburger Panther : Bartas Penalty bringt der DEG drei ganz wichtige Punkte

Düsseldorf Der Sieg über die Augsburger Panther verschafft den Eishockey-Profis der Düsseldorfer EG im Kampf um den sechsten Tabellenplatz etwas Luft. Die Gastgeber mussten aber bis zur Schlusssirene zittern.

Viel hatte sich personell nicht getan in der Länderspielpause. Zwar kehrte wie angekündigt Verteidiger Alexander Urbom nach einem Muskelfaserriss in den DEG-Kader zurück, doch sein schwedischer Landsmann Victor Svensson fiel wegen einer Unterleibsblessur ebenso aus wie die beiden Langzeitverletzten Marco Nowak und Chad Nehring. Doch die Anfangsphase bewies, wie sehr sich die Düsseldorfer inzwischen an ihre Dezimierung gewöhnt haben: Sie machten trotzdem richtig Druck, vergaßen dabei aber, den Lohn für ihre Bemühungen einzufahren. Stolze 20 Schüsse brachte die DEG im ersten Drittel an, doch so richtig brenzlig wurde es für Panther-Torhüter Olivier Roy nur selten.