Die Planungen beginnen : Pinguine wollen mit Volldampf in die Zukunft

Krefeld Wenn die Rettung des DEL-Standortes abgeschlossen ist, sollen die Weichen für sportlich erfolgreichere Zeiten gestellt werden.

Doch wie geht es jetzt weiter? Die Planungen für die neue Eiszeit an der Westparkstraße begannen bereits am Dienstag. Zeit, bis die neuen Investoren und Gesellschafter offiziell an Bord sind, besteht nicht. „Es werden andere Leute die Pinguine in Zukunft anführen“, sagte Dirk Wellen. Für den Vorsitzenden des Crefelder HTC bleibt nach eigener Aussage Feldhockey sein Steckenpferd, das auch weiterhin der Schwerpunkt seiner finanziellen Unterstützung sein wird. Als Wegbereiter für die neue Gesellschafterstruktur und eine bessere sportliche Zukunft kann und sollte er sich auch aus der zweiten Reihe positiv einbringen. Denn er macht kein Geheimnis daraus, dass in der Vergangenheit auch einiges falsch gelaufen ist. Und er weiß, dass mit dem aktuellen Etat kaum noch ein Blumentopf zu gewinnen ist: „Man muss mindestens sechs bis sieben Millionen Euro haben.“ Und glaubt man den Insidern im Hintergrund, sollen diese Summen in Zukunft in Krefeld auch nicht unrealistisch sein. So kann verhindert werden, dass es in einem Jahr gegen Ende der Hauptrunde in den DEL-Stadien bei den Gastspielen der Pinguine zum sechsten Mal in Folge von den Rängen schallt: „Und schon wieder keine Play-offs KEV.“ Zumal es dann auch erstmals gegen den Abstieg geht.