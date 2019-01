Starker Auftritt im Wintergame: Gogulla grinst die Pfiffe in Köln einfach weg

Gogulla grinst die Pfiffe in Köln einfach weg

Köln Die Düsseldorfer EG hat im Wintergame der DEL in Köln den dritten Saisonsieg gegen die Kölner Haie gefeiert. Philip Gogulla war der Mann des Tages - und wurde gnadenlos ausgepfiffen.

"Wenn sie mich gar nicht beachtet hätten, dann hätte ich 14 Jahre lang etwas falsch gemacht", sagte der 31-Jährige nach dem 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung im Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie, bei dem Gogulla mit zwei Treffern geglänzt hatte: "Ich war 14 Jahre lang hier in Köln, das Ende war nicht schön, und es ist ja klar, dass man sich freut, wenn man gegen den Ex-Verein trifft."

Die Haie hatten sich im Frühjahr 2018 von Gogulla getrennt, die Auseinandersetzung vor Gericht endete seinerzeit in einer einvernehmlichen Vertragsauflösung. "Das Thema ist längst durch", sagte Gogulla am Samstag: "Ich bin überhaupt nicht böse, und ich trage niemandem etwas nach." Der Angreifer bestritt 740 Spiele für die Haie. Mit einem Jahr Unterbrechung lief Philip Gogulla seit der Saison 2004/05 für den KEC auf und erzielte in dieser Zeit 183 Tore.