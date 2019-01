Haie gegen DEG: 44.000 Karten für Winter-Game in Köln verkauft

44.000 Karten für Winter-Game in Köln verkauft

Köln Eishockey unter freiem Himmel: Im Fußball-Stadion des 1. FC Köln wird das vierte Winter-Game in der Geschichte der DEL ausgetragen. Bislang wurden 44.000 Karten für die Partie der Kölner Haien gegen die Düsseldorfer EG verkauft.

44.000 Eintrittskarten sind für das vierte Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG am 12. Januar verkauft worden. Dieser Stand wurde am Freitag auf einer Pressekonferenz im Fußball-Stadion des 1. FC Köln, dem Spielort des rheinischen Eishockey-Derbys, bekannt gegeben. Weitere 5000 Karten für das Freiluftspektakel, das seit der ersten Austragung 2013 alle zwei Jahre veranstaltet wird, sind demnach noch erhältlich.

2015 standen sich die beiden achtmaligen Meister bereits in der Düsseldorfer Arena im Winter Game gegenüber, seinerzeit gewann die DEG das Duell vor der Europarekordkulisse von 51.125 Zuschauern mit 3:2. Schirmherr des Spiels, in dem es auch um Punkte in der DEL-Hauptrunde geht, ist Fußballer Lukas Podolski, der auch das symbolische Eröffnungsbully durchführen wird.