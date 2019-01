2:3 gegen Mannheim: DEG verliert Spitzenspiel

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG musste im Spitzenspiel der DEL eine knappe Niederlage einstecken. Gegen den Tabellenführer Adler Mannheim egalisierten die Rot-Gelben zunächst einen 0:2-Rückstand, ehe sie am Ende doch 2:3 verloren.

Für das Topspiel vor 10.512 begeisterten Zuschauern im Rather Dome konnte die DEG erstmals wieder auf Stürmer Manuel Strodel zurückgreifen. Anfang Oktober hatte sich der dienstälteste DEG-Profi gegen die Eisbären Berlin eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und musste operiert werden. Am Freitag ersetzte er in seinem achten Saisonspiel nominell Jerome Flaake, der bereits in Schwenningen beim 1:0-Erfolg gefehlt hatte. Die Eiszeit der vierten Sturmreihe teilte sich Strodel jedoch mit Verteidiger Johannes Huß.