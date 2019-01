1:0-Sieg in Schwenningen: Gogulla erlöst DEG erst spät

1:0-Sieg in Schwenningen

Schwenningen Es hat lange gedauert. Sehr lange. Dann erlöste Philip Gogulla sich, sein Team und die 200 nach Schwenningen mitgereisten Fans der Düsseldorfer EG.

Mit seinem Überzahltor im letzten Drittel sorgte der Stürmer am Mittwoch für einen 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)-Erfolg vor 3914 Zuschauern in der Deutschen Eishockey Liga. Ein Sieg, der sich in der Kategorie Arbeitssieg pudelwohl fühlen dürfte.