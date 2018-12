Bitteres 0:1: Die DEG verliert zum Jahresabschluss

Ingolstadt Den Eishockey-Profis der Düsseldorfer EG ist in Ingolstadt kein Tor gelungen. Am Ende steht eine enttäuschende 0:1-Niederlage.

Die Düsseldorfer EG muss weiter warten. Denn auch im dritten Anlauf in dieser Saison gelang es den Rot-Gelben in der Deutschen Eishockey Liga nicht, den ERC Ingolstadt zu schlagen. Nach zwei Erfolgen jeweils nach Verlängerung (beide 3:2) reichte den Gastgebern am Freitagabend ein einziger Treffer, um die Gäste beim 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) in einem schwachen Spiel vor 4215 Zuschauern zu besiegen.

Dabei hätte das Team von Trainer Harold Kreis gewarnt sein sollen, ist Ingolstadt doch generell kein Lieblingsgegner der DEG. In bislang 76 Duellen siegten die Rheinländer bei 47 Niederlagen nur 29-mal. Einer, der den Düsseldorfern dabei in den vergangenen elf Jahren als fleißiger Torschütze immer wieder wehgetan hat, ist Thomas Greilinger. Vor dem Spiel wurde der Routinier als Rekordspieler des ERC Ingolstadt geehrt.

Am Sonntag hat die DEG spielfrei, da die Nürnberg Ice Tigers in diesem Jahr beim Spengler Cup in Davos (Schweiz) teilnehmen. Im neuen Jahr geht es für die Düsseldorfer am Mittwoch in Schwenningen weiter.