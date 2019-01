Im Kölner Rheinenergie-Stadion: DEG gewinnt Wintergame gegen die Kölner Haie

Köln Die Düsseldorfer EG siegt vor 47.011 Zuschauern im Stadion des 1. FC Köln gegen lange Zeit schwache Kölner 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung. Ex-Hai Gogulla trifft per Doppelpack.

Am Ende durften sie doch noch jubeln, die Spieler der Düsseldorfer EG. In der Verlängerung erlöste John Henrion die rund 6000 mitgereisten Düsseldorfer Fans im Wintergame gegen die Kölner Haie im Fußballstadion des 1. FC. Der Angreifer erzielte mit einem platzierten Schuss das 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Zur Verlängerung hätte es jedoch eigentlich gar nicht kommen dürfen. Denn die DEG dominierte die ersten beiden Drittel gegen die Haie. „Wir haben uns nach der 2:0-Führung vielleicht ein wenig zu sicher gefühlt“, sagte DEG-Kapitän Alex Barta. „Aber am Ende ist der Sieg schon ziemlich verdient.“ Vor allem Philipp Gogulla durfte jubeln: Der frühere Kölner wurde bei der Mannschaftsaufstellung von den Heimfans unter den 47.011 Zuschauern gnadenlos ausgepfiffen. Er rächte sich jedoch sportlich – mit zwei Toren auf dem Eis.