Als Dankeschön : DEG lädt Mediziner und Pflegekräfte zur neuen Saison ein

Düsseldorf Der achtmalige Deutsche Eishockeymeister zeigt ein Herz für die Menschen, die in der Corona-Krise besonders hart arbeiten müssen. Zum ersten Spiel der nächsten Saison sind Mediziner und Angehörige vergleichbarer Berufsgruppen Gäste der DEG.

In der Deutschen Eishockey Liga ist Zwangspause. Bis einschließlich 1. Mai haben die Profis der 14 DEL-Vereine frei, nachdem ale Klubvertreter in der vergangenen Woche beschlossen hatten, die eigentlich jetzt anstehenden Play-offs wegen der Coronakrise abzusagen. Das heißt allerdings nicht, dass die Düsseldorfer EG bis zum geplanten Beginn des Sommertrainings am 2. Mai gänzlich untätig wäre, im Gegenteil. Am Dienstag ließ der Klub mit einer bemerkenswerten Aktion aufhorchen: Er lädt Angehörige medizinischer Berufe zum Eishockey ein.