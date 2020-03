Vor dem Hauptrundenfinale : Was sich DEG-Trainer Kreis von Nowak noch erhofft

Düsseldorf Der Nationalverteidiger ist nach langer Verletzungspause wieder zurück. Noch fehle ihm ein bisschen zur alten Topform, meint sein Trainer. Das soll sich in den Play-offs ändern.

Inzwischen ist die DEG allerdings Fünfter, und das ist angesichts ihrer Stellung in der Etatrangliste (Platz sieben bis acht) schon eine stolze Zwischenmarke. Vor allem, wenn man auch noch bedenkt, dass das Team von Trainer Harold Kreis fast durchweg von großem Verletzungspech verfolgt war. „Ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist die Bereitschaft, immer bis ans absolute Limit zu gehen“, lobt Kreis. „Diese Tugend, verbunden mit Effektivität und Zielstrebigkeit, brauchen wir in dieser Phase kurz vor den Play-offs besonders.“

Diese Phase hat Marco Nowak zum Glück für alle Beteiligten hinter sich gelassen. Fast ein Vierteljahr hatte der Nationalverteidiger wegen eines Muskel- und Sehnenabrisses im rechten Oberschenkel pausieren müssen, doch jetzt tastet er sich mehr und mehr an seine gewohnte Verfassung heran. „Er ist noch nicht ganz wieder der Alte“, meint Kreis. „In gewissen Situationen würde er in Topform andere Lösungen finden. Das kann man aber nicht im Training simulieren, dafür sind die Spiele da. Ein kleines Stück fehlt noch zum alten Nowi.“

Eishockey in der DEL : München geht als Spitzenreiter in Play-offs - Haie nicht dabei

Gerade weil Ebner noch ausfällt, ist Nowak aber schon wieder extrem wichtig für die DEG. Zum Beispiel in Überzahl, wo der Allgäuer seinen lang verletzten Kollegen in der Formation um Kapitän Alex Barta vertreten hatte. „Im Moment trifft unsere zweite Einheit besser, in der Nick Lucenius Victor Svensson ersetzt“, berichtet Kreis. „Aber wir brauchen auch von Barta und Co. wieder Tore. Und insgesamt müssen wir mehr Verkehr vor dem Kasten erzeugen.“