Eishockey-Saisonende : DEG-Trainer Kreis bucht nach Play-off-Absage eine Fortbildung

Düsseldorf Das vorzeitige Saisonende macht die sportliche Leitung des Eishockeyklubs traurig, aber nicht handlungsunfähig. Die Planungen liefen längst.

Harold Kreis hat am 19. Januar seinen 61. Geburtstag gefeiert, ist seit mehr als vier Jahrzehnten im professionellen Eishockey unterwegs. Doch eine Situation wie die, der er sich seit dem vergangenen Dienstag stellen muss, hat der Cheftrainer der Düsseldorfer EG noch nicht erlebt. „Ganz ehrlich, das ist in dieser Form das erste Mal“, sagt Kreis. „Natürlich kennt man als Spieler und Trainer, dass man sportlich die Play-off-Qualifikation verpasst und die Saison dann früh beendet ist. Aber in der Regel zeichnet sich die Gefahr dann über einen längeren Zeitraum ab. Dass man qualifiziert ist und dennoch alles abrupt endet, das ist schon sehr bitter.“

Die Entscheidung, die Play-off-Runden wegen der Coronagefahr nicht mehr zu spielen und die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden, war ohne Frage die richtige – das sehen auch Kreis, sein Assistent Thomas Dolak und der Sportliche Leiter Niki Mondt so. DEG-Geschäftsführer Stefan Adam bezeichnet sie sogar trotz der drastischen wirtschaftlichen Folgeprobleme als „alternativlos“. Ein wenig Trauer gestattet sich der Trainer aber in jedem Fall. „Der einzige Trost ist, dass wir nicht allein dastehen. Die Krise trifft ja alle Sportarten und Gesellschaftsebenen. Ich denke an Sportler, die ihre Karriere nach der Saison beenden wollten – und für die jetzt einfach so Schluss ist.“