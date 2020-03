Trotz Coronavirus : Düsseldorfer EG sieht keinen Grund zur Panik

Düsseldorf Das Coronavirus beschäftigt die Sportwelt. In der Fußball-Bundesliga wird darüber diskutiert, ob man Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden lassen soll. Diese Frage beschäftigt auch die deutsche Eishockey-Liga.

Noch gibt es keine einheitliche Umsetzung der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Betreffen würde dies vor allem Fußballspiele. So wird momentan darüber diskutiert, dass am Mittwoch stattfindende Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln als Geisterspiel anzusetzen.

Doch auch in anderen Sportarten ist das Coronavirus Thema. In den kommenden Wochen finden in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Play-offs statt. Dort ist die Lage noch prekärer, haben die Klubs schließlich keinen so üppigen TV-Vertrag wie die Mannschaften aus der Fußball-Bundesliga. Die Vereine, die in den Play-offs stehen, sind finanziell stark von den Mehreinnahmen aus den Ticketverkäufen angewiesen.