2:3 nach Verlängerung in Nürnberg : Jahnke-Verletzung schockt die DEG

2:3 nach Verlängerung in Nürnberg

Die Düsseldorfer EG verlor in Nürnberg 2:3 nach Verlängerung, verteidigte aber dennoch den fünften Platz. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Außenstürmer Charlie Jahnke, der ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die DEG hat ihr letztes Hauptrundenspiel 2:3 (2:0, 0:1, 0:1; 0:1) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers verloren, aber dennoch den fünften Platz in der Abschlusstabelle verteidigt. Damit treffen die Düsseldorfer im Viertelfinale, das am 17. März mit einem Auswärtsspiel beginnt, auf die Eisbären Berlin. Die Hauptstädter leisteten am Sonntag mit einem 4:3-Sieg über den DEG-Konkurrenten Bremerhaven Schützenhilfe.