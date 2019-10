Vor der Partie in Schwenningen : DEG spielt schon Play-off-Eishockey

Marco Nowak (ganz rechts) hat maßgeblichen Anteil am für die DEG bislang so erfolgreichen Saisonverlauf. Hier verteidigt er gemeinsam mit Hendrik Hane und Kenny Olimb (gelbe Trikots v. li.) gegen Iserlohn das Düsseldorfer Tor. Foto: Birgit Haefner

Düsseldorf Die Düsseldorfer gönnen sich und ihren Fans keine Minute zum Durchschnaufen, fast jede Partie ist hart umkämpft. Vieles spricht dafür, dass es am Sonntag in Schwenningen wieder so laufen könnte.

Bernhard Ebner schüttelte noch lange nach der Schlusssirene den Kopf. „Wenn das kein Penalty war, dann weiß ich nichts mehr“, sagte der DEG-Verteidiger fassungslos. Tatsächlich belegten auch die Fernsehbilder, dass Ebner kurz vor Ende der Verlängerung des Heimspiels gegen den ERC Ingolstadt am Donnerstagabend mit einem regelwidrigen Stockschlag an einem fast sicheren Treffer gehindert wurde. Besonders bitter: Da die Schiedsrichter Lasse Kopitz und Daniel Piechaczek das Foul nicht ahndeten, ging es ins Penaltyschießen – und in diesem behielten die Bayern mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1; 1:0) die Oberhand.

Ein Beinbruch war das für die DEG ganz sicher nicht, hatte sie sich doch zuvor mit sieben Siegen in Folge in der Deutschen Eishockey Liga in eine komfortable Situation gespielt. Trainer Harold Kreis ärgerte sich dennoch: „So etwas ist uns nicht das erste Mal passiert. Aber ich weiß, dass Lars Brüggemann (Leiter des Schiedsrichterwesens der DEL, d. Red.) diese Szene kritisch beurteilen wird.“

info Personalien zum Spiel in Schwenningen Tor Der zuletzt überragende Mathias Niederberger bekommt am Sonntag eine Pause. Der talentierte Nachwuchsmann Hendrik Hane hütet das DEG-Tor. Angriff Der Einsatz von Rihards Bukarts ist wegen einer starken Erkältung sehr fraglich.

Gleiches tat Kreis dann mit der Vorstellung seiner Mannschaft, die freilich schon am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Schwenninger Wild Wings die Gelegenheit zur Rehabilitierung bekommen wird. „Wir haben gegen Ingolstadt 40 Minuten lang viel zu viel Zeit in unserem Drittel verbracht, zu viele Torschüsse des ERC zugelassen“, bemängelte der Chefcoach. „Ich freue mich aber, dass wir uns nach dem schwächeren Beginn ins Spiel zurückgekämpft und in den Special Teams wieder gute Leistungen gezeigt haben.“

In Unter- und Überzahl also – und tatsächlich nutzte die DEG erneut ein Powerplay zum Ausgleich durch Maximilian Kammerer und verteidigte mit einem Mann weniger sehr geschickt. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass die Rot-Gelben nunmehr seit drei Partien nicht mehr im klassischen Spiel fünf gegen fünf getroffen haben.

Am Sonntag soll dieser kleine Negativtrend wieder enden, und Marco Nowak, einer der besten Düsseldorfer im ersten Saisonabschnitt, ist da guten Mutes. „Ab dem zweiten Drittel, spätestens dann in den letzten 20 Minuten hat man gegen Ingolstadt wieder die DEG gesehen, die man kennt“, meinte der Nationalverteidiger. „Jeder Punkt ist wichtig, deshalb nehmen wir auch diesen gerne mit. Wir bekommen allerdings zu viele Strafen, da müssen wir von wegkommen.“ Noch im vergangenen Jahr sei die DEG die fairste Mannschaft der Liga gewesen, ergänzte Nowak, „aber es wird auch kleinlicher gepfiffen“.