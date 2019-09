Bis 2022 : DEG verlängert vorzeitig mit Cheftrainer Harold Kreis

Düsseldorf Die DEG und Trainer Harold Kreis haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das gab der DEL-Klub am Dienstag bekannt.

Kreis ist seit 2018 Trainer der DEG. Außerdem stand er bereits von 2008 bis 2010 in Düsseldorf an der Bande. „Ich freue mich über das in mich gesetzt Vertrauen und auf die nächsten Jahre hier in Düsseldorf. Wir wollen die Zuschauer weiter mit offensivem Eishockey begeistern“, sagte der 60-Jährige.