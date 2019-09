21-jähriger Stürmer schlägt voll ein : Tobias Eder überzeugt bei der DEG

Tobias Eder erhält nach dem 5:0 in Genf den Preis für den „man of the match“ – eine große Flasche Schampus. Foto: Birgit Häfner/Birgit Haefner

Düsseldorf In Sachen gute Manieren macht dem DEG-Stürmer niemand etwas vor. Doch was noch wichtiger ist: Tobias Eder spielt auch noch glänzend Eishockey.

Auf der letzten Etappe der fünftägigen Schweiz-Reise zeigt der sonst so höfliche Tobias Eder einmal ein freches Grinsen. „Dann will ich mir doch mal meine 1,5-Liter-Flasche Schampus abholen“, sagt der DEG-Stürmer, als er vom gemeinsamen Essen nach dem 5:0-Sieg bei Servette Genf vom Tisch aufsteht. „Mal sehen, vielleicht kippe ich die ja auf der Rückfahrt hinunter.“

Verdient hätte der 21-Jährige es sich ja gehabt, war der Champagner doch die Trophäe für den „Man of the Match“ (Spieler des Spiels), den die Organisatoren anlässlich der Saisoneröffnung des Schweizer Eishockey-Erstligisten ausgelobt hatten. Und lang genug wäre die Bustour mit rund neun Stunden durch die Nacht ohnehin gewesen. Doch wenn, dann hätte der gebürtige Tegernseer das Prickelwasser, das er fürs Duschen und Essen kurz aus der Hand gegeben hatte, sicher mit der Mannschaft geteilt. Egotrips sind in seiner DNA nicht angelegt.

Die Betreuer des achtmaligen deutschen Meisters lassen ebenfalls nichts auf den Youngster kommen, der bei der DEG nur noch „der Eder Tobi“ genannt wird, seit er sich selbst, in Unterscheidung zu seinem in München gebliebenen Bruder „Eder Andi“, so vorgestellt hat. Bei jedem Mitarbeiter der Geschäftsstelle und des Betreuerteams persönlich, versteht sich. „Das gehört sich doch so“, wiegelt der Bayer ab, „das sind doch alles meine Kollegen.“ Komisch dann nur, dass das allen bei der DEG aufgefallen ist – ebenso, dass der Eder Tobi mit anpackt, wenn die Betreuer die schweren Ausrüstungskisten und Kartons mit Reiseproviant zum Bus schleppen. „Warum soll ich das denn die Betreuer allein tragen lassen?“, fragt er lapidar. „Dafür gibt es doch keinen Grund.“ Eigentlich nicht – nur, dass er der Erste ist, der nach ewig langer Pause dieses Mit-Anpacken in Düsseldorf wieder eingeführt hat.