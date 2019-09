5:0 im letzten Schweizer Testspiel : DEG nimmt auch die Hürde Genf

Genf/Schweiz Besser hätte die fünftägige Schweiz-Reise für die Eishockeyprofis nicht enden können. Beim 5:0 gegen Servette Genf überragte Tobias Eder – und der 18-jährige Torhüter Hendrik Hane hielt seinen Kasten sauber.

Die DEG hat ihren Fans großen Appetit auf die am nächsten Freitag beginnende Saison der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Nach den klaren Siegen gegen Rapperswil (3:0) und Fribourg (4:1) fuhren die Düsseldorfer auch zum Abschluss ihrer Schweiz-Reise mit 5:0 (0:0, 4:0, 1:0) bei Servette Genf einen Erfolg ein. Dabei war Servette im Frühjahr in den Play-offs nur durch vier Ein-Tor-Niederlagen am späteren Meister SC Bern gescheitert.