Basketball : Alba Berlin bezwingt Bayern im ersten Finalspiel

Berlin Titelverteidiger Alba Berlin hat den ersten Schritt zum erneuten Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft gemacht. Im Auftaktduell der Best-of-five-Endspielserie setzte sich der Hauptstadtclub am Mittwoch gegen Pokalsieger FC Bayern München mit 89:86 durch.

Erfolgreichste Werfer für die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses waren Marcus Eriksson mit 23 Punkten und Simone Fontecchio mit 18 Zählern. Für die Gäste aus München, die 2019 zuletzt den Titel gewonnen hatten, waren James Gist mit 19 und Dennis Seeley mit 14 Punkten am erfolgreichsten. Im Duell der Dauerrivalen kommt es bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) zum zweiten Aufeinandertreffen in Berlin.