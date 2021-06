Nikola Jokic zum MVP gewählt : Der „große Dicke“ ist die Nummer eins

Denver Als Kind war Nikola Jokic übergewichtig, vor seinem Wechsel in die NBA trank er drei Liter Cola am Tag. Der Serbe ist nach wie vor unathletisch, aber ein herausragender Passgeber und jetzt der wertvollste Spieler der Liga.

Vor seiner Rookie-Saison nahm er durch eine Diät 13 Kilo ab, heute bringt er gut 130 kg auf die Waage. Das Gewicht schwankt. Jokic ist unathletisch, das wird wohl immer so bleiben. Dass sich "so einer" gegen all die Muskelprotze in der NBA durchsetzen würde, hätte sich früher kaum jemand vorstellen können.