Basketball, 2. Liga : Eddy Edigin verlässt die Bayer Giants mit unbekanntem Ziel

Leverkusen Der Umbruch bei den Zweitliga-Basketballern schreitet voran. In Eddy Edigin verlässt ein Leistungsträger das Team von Trainer Hansi Gnad. Dafür verstärkt Ferenc Gille den Vizemeister der ProA.

Zwei Saisons hat Eddy Edigin für die Giants absolviert. War seine Rolle in der ersten nicht ganz so dominant, wuchs er in der zweiten an der größeren Verantwortung. Höhepunkt war sein Auftritt beim 92:89-Heimsieg gegen die Artland Dragons, als er 24 Punkte erzielte, aus dem Feld jeden Wurf traf und dabei trotzdem nicht überdrehte. Eine solche Partie wird der 25-Jährige nicht mehr in Diensten des Leverkusener Basketball-Zweitligisten haben. Er wird in der kommenden Saison woanders spielen. Während der 2,01 Meter große Center geht, rückt ein 2,03 Meter großer Power Forward nach. Aus Ehingen wechselt Ferenc Gille an die Bismarckstraße.