TImo Boll vor WM-Beginn : Schlechtes Gefühl als gutes Omen

Düsseldorf Für Timo Boll und Co. hängen die Trauben bei der Tischtennis Einzel-WM ab Sonntag in Budapest hoch. Eine Medaille wäre fast schon eine Überraschung.

Ein schlechtes Gefühl als gutes Omen: Tischtennis-Star Timo Boll hofft für die Einzel-WM ab Ostersonntag in Budapest auf die Wiederholung schon so manch überraschender Formexplosion zu rechten Zeit am rechten Ort. "Ich habe in den letzten Wochen sicher nicht wie die Nummer fünf der Welt gespielt. Aber ich bin schon öfter in keiner guten Verfassung zu Turnieren gekommen, und am Ende sind es meine stärksten geworden", sagte der Europameister dem SID vor der Abreise nach Ungarn: "Ich will nicht zu pessimistisch sein."