Dopingskandal : Erfurter Arzt Mark S. bleibt in U-Haft

Erfurter Arzt Mark S. bleibt in U-Haft

München Er soll 21 Athleten beim Doping geholfen haben. Dafür sitzt der Erfurter Mediziner Mark S. weiterhin in Haft. Eine Richterin lehnte eine Außervollzugsetzung ab.

Der im Mittelpunkt des internationalen Dopingskandals stehende Arzt Mark S. bleibt in Untersuchungshaft. Dies entschied die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht München am Donnerstag und lehnte einen Antrag der Verteidigung auf "Aufhebung, hilfsweise Außervollzugsetzung des Haftbefehls durch Beschluss" ab.