Obduktionsbefund : Ruder-Olympiasieger Reinelt starb an plötzlichem Herztod

Maximilian Reinelt starb plötzlich beim Skifahren. Nun ist die Todesursache bekannt geworden.

Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt ist am 9. Februar an einem plötzlichen Herztod gestorben. Auslöser war eine Rhythmusstörung, wie die Deutschland-Achter GmbH am Mittwoch in Dortmund bekannt gab. Den Angehörigen sei der Obduktionsbefund in der vergangenen Woche zugestellt worden, hieß es. Die Rhythmusstörung war die Folge eine Sarkoidose-Erkrankung, unter der der 30-Jährige litt.