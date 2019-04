Nach homophober Entgleisung : Rugby-Star Folau zeigt keine Reue

Sydney Der wiederholt wegen Homophobie aufgefallene Rugby-Profi Israel Folau bereut seine Aktionen nicht. Fünf Monate vor der Rugby-WM droht dem 30-Jährigen nun das Karriereende.

Der australische Rugby-Topstar Israel Folau zeigt nach seiner jüngsten homophoben Entgleisung keine Reue und lässt sich auch vom drohenden Karriereende nicht von seinen Ansichten abbringen. Er stehe dazu, "was die Bibel vorgibt", sagte der 30-Jährige dem Sydney Morning Herald: "Ich glaube an einen Gott, der alles kontrolliert. Was auch immer sein Wille ist, ob ich jetzt weiter Rugby spiele oder nicht - ich bin mehr als glücklich, das zu tun, was er für mich vorsieht."