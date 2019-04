Homophobie im Sport : Rugby-Star Folau nach Hasstirade gegen Schwule vor Karriere-Aus

Sydney Israel Folau ist einer der besten Rugby-Spieler Australiens. Abseits des Platzes fällt der 30-Jährige allerdings negativ auf. Auf Instagram hat er wiederholt Homosexuelle verbal angegriffen. Nun droht ihm der Ausschluss aus der Nationalmannschaft.

Der australische Rugby-Star Israel Folau steht nach einer Hasstirade gegen Homosexuelle vor dem Ende seiner Karriere. Der Verband Rugby Australia kündigte am Donnerstag an, den Millionenvertrag mit dem 30-Jährigen beenden zu wollen. Grund dafür sind verschiedene Botschaften Folaus in sozialen Netzwerken. Darin verkündete der streng gläubige Christ unter anderem, dass auf Homosexuelle die Hölle warte. Der 73-fache Nationalspieler ist für die New South Wales Waratahs in der Liga Super Rugby aktiv.