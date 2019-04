Streit um Athletenvereinbarung : Ahlmanns Rückkehr ins Reit-Nationalteam weiter offen

Göteborg Christian Ahlmann hat sich noch nicht endgültig mit dem deutschen Reitverband über seine Rückkehr ins Team geeinigt. Die Chancen stehen aber gut, sagte er.

Die Rückkehr des Springreiters Christian Ahlmann in die Nationalmannschaft ist weiterhin offen. „Die Dinge sind nach intensiven Gesprächen auf einem guten Weg“, sagte der 44 Jahre alte Reiter aus Marl am Rande des Weltcup-Finales in Göteborg. „Aber sicher ist es noch nicht, ich entscheide das nicht alleine, sondern gemeinsam mit meinen Pferdebesitzern und Sponsoren.“