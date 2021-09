Kuntz-Nachfolger gefunden : Di Salvo neuer Trainer der U21-Nationalmannschaft

Frankfurt Antonio Di Salvo steigt vom Co-Trainer zum Chefcoach der deutschen U21-Nationalmannschaft auf. Der 42 Jahre alte ehemalige Profi tritt die Nachfolge seines langjährigen Chefs, Stefan Kuntz, an, der als Coach zur A-Nationalmannschaft der Türkei gewechselt ist.

Der Nachfolger für Stefan Kuntz steht fest, es ist sein ehemaliger Assistent. Nach einer Präsidiumssitzung am Donnerstag gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, dass Antonio Di Salvo neuer Chefcoach der U21 ist. Er bekommt nach DFB-Angaben einen Vertrag bis 2023 und damit zunächst bis zur EM in zwei Jahren in Georgien und Rumänien, bei der die deutschen Junioren ihren Titel verteidigen wollen.