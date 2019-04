Mark S. : Erfurter Doping-Arzt bleibt in Haft

Erfurter Doping-Arzt bleibt in Haft

München Er soll Athleten aus mehreren Sportarten beim Blutdoping unterstützt haben. Dafür sitzt der Erfurter Mediziner Mark S. bis auf weiteres in Haft.

Der im Zuge des Seefelder Dopingskandals verhaftete Erfurter Sportmediziner Mark S. muss nach Informationen der Bild-Zeitung vorerst im Gefängnis bleiben. Das habe der Haftrichter am Donnerstag entschieden, nachdem der Arzt 36 Tage in Haft war.

Der Anwalt rechnet damit, dass die schriftliche Begründung für die Fortsetzung der Haft in etwa einer Woche vorliegt, dann werde man Beschwerde einlegen. Der Arzt habe die Entscheidung gefasst aufgenommen, wird Kreysa zitiert. Die Staatsanwaltschaft kann den Mediziner nun weiterhin vernehmen, wann sie es für richtig hält.

Neben Mark S. befinden sich noch vier Komplizen in Untersuchungshaft. Bislang wurde allerdings nur der Hauptverdächtige vernommen, hatte der ermittelnde Oberstaatsanwalt Kai Gräber am Mittwoch in Berlin gesagt.