„Keine leichte Entscheidung“ : Spanische Basketball-Legende Pau Gasol beendet Karriere

Barcelona Ein großer Basketball-Star nimmt seinen Hut: Pau Gasol hat am Dienstag sein Karriereende bekanntgegeben. Er gilt als einer der besten Europäer der vergangenen Jahrzehnte.

Der spanische Basketballstar Pau Gasol macht Schluss. Nach 22 Profijahren hat der 41-Jährige am Dienstag sein Karriereende verkündet. "Es war keine leichte Entscheidung, aber eine gut durchdachte. Ich wollte bis zum Ende meiner Karriere spielen und genießen und nicht von einer Verletzung zum Aufhören gezwungen werden", sagte Gasol, der mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zweimal Champion wurde, in Barcelona.