Ergebnis des Sport-Gipfels : NRW will wieder mehr als 300 Zuschauer beim Sport erlauben

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident hat sich mit Vertretern verschiedener Sportarten am Freitag zu einem Sport-Gipfel getroffen. Dabei wurde über Probleme in der Corona-Krise beraten. Ein Ergebnis: Die Grenze von maximal 300 Zuschauern bei Sportevents soll fallen.

In Nordrhein-Westfalen sieht die Coronaschutzverordnung vor, dass höchstens 300 Zuschauer an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen - egal wie groß die Halle oder das Stadion ist. Sportarten wie Handball, Eishockey oder Basketball sahen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht und baten die Politik um schnelle Lösungen. Nun hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag gemeinsam mit der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, mit Vertretern von Sportvereinen und Verbänden zu einem digitalen Sport-Gipfel getroffen. Mit dem Ergebnis, dass die allgemeine Begrenzung auf 300 Zuschauer aufgehoben werden soll. Wie viele Zuschauer eine Sportveranstaltung vor Ort sehen dürfen, soll künftig von den spezifischen Begebenheiten vor Ort, der Hallengröße und der Infrastruktur abhängen. Es soll eine prozentuale Regelung gemessen an der Kapzität der Sportstätten geben. In Fußballstadien könnten also 1000 Zuschauer erlaubt sein, in anderen Hallen mehrere Hundert, sagte Laschet. „Aber es wird keine vollen Sportstätten geben“, sagte Laschet auch.