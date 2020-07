World Matchplay : Clemens schaltet bei Debüt Titelverteidiger Cross aus

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens (36) hat bei seinem Debüt beim World Matchplay zum Auftakt für eine faustdicke Überraschung gesorgt und Titelverteidiger Rob Cross ausgeschaltet.

Der Saarwellinger schlug den früheren Weltmeister aus England am Sonntag in der ersten Runde in Milton Keynes mit 10:8. Clemens setzte sich im dritten Duell mit Cross zum dritten Mal durch.